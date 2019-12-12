Мы составили десятку самых живописных речных пейзажей в разных странах мира. Давайте насладимся этим чудом природы вместе!

Уникальное богатство природы Колумбии, река Каньо Кристалес, или Радуга, берет начало на юге горной цепи Макарена и течет на восток, до места слияния с рекой Гуайаберо. В ложе Каньо Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный.

Амазонка не только является самой водоносной рекой, она также образует один из самых живописных речных бассейнов на планете.

Крупнейшая в США река Миссури служит главным источником воды для всей страны. На территории штата Северная Дакота в Миссури впадает знаменитая река Сердце (Heart River), и несложно догадаться, благодаря чему она получила такое романтичное название.

Река с бирюзовой водой Футалеуфу, протекающая через Аргентину и Чили, привлекает любителей рафтинга и байдарочников из разных уголков планеты.

Лена - самая большая река во всей Северо-Восточной Сибири. Расположенные у ее берегов Ленские столбы, известные также как Каменный лес, являются естественным и вместе с тем невероятно красивым геологическим образованием.

Один из символов нашей страны и почти одушевленный элемент нашей культуры - великая и прекрасная река Волга.

Около двух миллионов человек ежегодно посещают реку Замбези, чтобы полюбоваться потрясающими видами ее водных каскадов.