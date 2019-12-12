Самые красивые реки мира
Мы составили десятку самых живописных речных пейзажей в разных странах мира. Давайте насладимся этим чудом природы вместе!
Уникальное богатство природы Колумбии, река Каньо Кристалес, или Радуга, берет начало на юге горной цепи Макарена и течет на восток, до места слияния с рекой Гуайаберо. В ложе Каньо Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный.
Амазонка не только является самой водоносной рекой, она также образует один из самых живописных речных бассейнов на планете.
Крупнейшая в США река Миссури служит главным источником воды для всей страны. На территории штата Северная Дакота в Миссури впадает знаменитая река Сердце (Heart River), и несложно догадаться, благодаря чему она получила такое романтичное название.
Река с бирюзовой водой Футалеуфу, протекающая через Аргентину и Чили, привлекает любителей рафтинга и байдарочников из разных уголков планеты.
Лена - самая большая река во всей Северо-Восточной Сибири. Расположенные у ее берегов Ленские столбы, известные также как Каменный лес, являются естественным и вместе с тем невероятно красивым геологическим образованием.
Один из символов нашей страны и почти одушевленный элемент нашей культуры - великая и прекрасная река Волга.
Около двух миллионов человек ежегодно посещают реку Замбези, чтобы полюбоваться потрясающими видами ее водных каскадов.
Живописный Дунай охватил целых 10 европейских государств. Он служит главной водной артерией Центральной Европы и на протяжении веков является источником вдохновения для многих творцов европейской культуры.
"Подкова" в Аризоне (Horseshoe Bend) - это всемирно известная природная достопримечательность. На территории национальной зоны отдыха каньона Глен река Колорадо опоясывает скалистые породы, формируя подковообразную меандру.
Красивейшая река Янцзы в Китае физически и культурно отделяет север страны от юга.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре