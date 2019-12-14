Китайцы начнут продавать свои отели европейским туристам
Бренд Thomas Cook можно снова возродить, уверен его текущий китайский владелец. Планируется, что "воскрешать" туроператора он будет на туристической платформе, ориентированной на европейских клиентов. Речь идет о намерении Fosun Tourism Group, шанхайской компании, купившей торговую марку Thomas Cook после краха в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.
Некоторые из существующих туристических предложений Fosun будут сгруппированы и переименованы в Thomas Cook с целью привлечь путешественников - особенно тех, кто в Европе знаком с названием, - на курорты компании по всему миру. Хотя польза от имиджа и узнаваемости после громкого банкротства сомнительна.
"Fosun Tourism Group спасла несколько оставшихся кусков от сломанного Томаса Кука, и, хотя они могут в какой-то степени стать прибыльными, они, вероятно, не станут основными активами", - сказал Брок Силверс, управляющий директор Adamas Asset Management в Гонконге.
Наряду с Club Med, который имеет курортные объекты от Таиланда до Франции, Fosun также владеет курортом Atlantis на острове Санья в Китае, онлайн-платформой для китайских путешественников под названием Foryou Travel and Miniversity, международным учебным и игровым клубом для детей.
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