Бренд Thomas Cook можно снова возродить, уверен его текущий китайский владелец. Планируется, что "воскрешать" туроператора он будет на туристической платформе, ориентированной на европейских клиентов. Речь идет о намерении Fosun Tourism Group, шанхайской компании, купившей торговую марку Thomas Cook после краха в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Некоторые из существующих туристических предложений Fosun будут сгруппированы и переименованы в Thomas Cook с целью привлечь путешественников - особенно тех, кто в Европе знаком с названием, - на курорты компании по всему миру. Хотя польза от имиджа и узнаваемости после громкого банкротства сомнительна.

"Fosun Tourism Group спасла несколько оставшихся кусков от сломанного Томаса Кука, и, хотя они могут в какой-то степени стать прибыльными, они, вероятно, не станут основными активами", - сказал Брок Силверс, управляющий директор Adamas Asset Management в Гонконге.

Наряду с Club Med, который имеет курортные объекты от Таиланда до Франции, Fosun также владеет курортом Atlantis на острове Санья в Китае, онлайн-платформой для китайских путешественников под названием Foryou Travel and Miniversity, международным учебным и игровым клубом для детей.