https://news.day.az/tourism/1193536.html Самая опасная пешая тропа в мире

Самая опасная пешая тропа в мире

Туризм, 13 января 2020 13:47 91

Каким бы вкусным ни был китайский чай, он обычно не ассоциируется с всплеском адреналина и страхом смерти. Однако горе Хуашань в Китае удалось совместить и чай, и адреналин, ведь именно здесь находится самая страшная и опасная пешая тропа в мире, по которой туристы попадают прямо в чайный домик на высоте 2160 метров.

Гора Хуашань со второго века до нашей эры является одним из важнейших мест для даосов - тогда у ее подножия был построен даосский храм. С тех пор паломники и монахи живут на горе и вокруг нее. Целая сеть опасных троп позволяет им добраться до пяти вершин, на каждой из которых построено религиозное здание, например чайный домик. Все вместе эти пять вершин образуют лепестки лотоса. Тропы были укреплены ввиду недавнего притока туристов, но, тем не менее, они по-прежнему очень опасны и имеют плохую репутацию. Говорят, с этих троп падает до 100 человек в год.

Гора Хуашань является одной из пяти священных гор даосизма.

Некоторые части тропы поистине ужасают.

Этот район считается священным со второго века до нашей эры.

Монахи и паломники проложили эти "ступеньки" к вершине горы.

Тропы укрепили, когда популярность этого маршрута возросла среди туристов.

 
 

Самая высокая вершина горы достигает 2160 м.

Главное, смотреть, куда идешь... А вниз лучше не смотреть.

В некоторых местах местные жители также вырезали ступеньки прямо в стене горы.

Но в других местах единственной мерой безопасности являются только железные цепи.

Эта тропа славится своей плохой репутацией, однако это не останавливает множественных искателей приключений от того, чтобы испытать эту опасную дорогу на себе.

Конечно, если адреналин все же охватил вас целиком и полностью, вы всегда можете передохнуть и расслабиться в шахматном павильоне.

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