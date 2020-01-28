"Миссис Россия-2017" Полина Диброва пришла в восторг от азербайджанских ковров ручной работы.

Мама троих сыновей, супруга шоумена Дмитрия Диброва отправилась в гости к друзьям, передает Day.Az со ссылкой на info24.ru.

"Посылаю лучики тепла из солнечного Баку. Я начала этот день в теплой компании друзей. Старый город наполнен вкусными запахами и яркими красками", - пришла в восторг модель.

У семьи много хлебосольных знакомых, которые звали красавицу отведать новые необычные блюда и посетить музеи. В этот раз Полина Диброва побывала в Культурном Центре Гейдара Алиева.

"Фантастическое произведение Баку. Обязательно загуглите и посмотрите фотографии. Архитектор Заха Хадид", - молодая мама выставила эффектные снимки из галереи.

Оказалось, что светская львица успела исполнить свою мечту - увидела, как мастерицы создают знаменитые ковры ручной работы.

"Мир Ковров. Целая книга. Женщины в Азербайджане ткут ковры, на создание этого ушло около трех месяцев. Конечно, я говорю про ручное производство. Впечатляет", - написала Полина Диброва в соцсетях.

Теперь она строит планы, как показать город сыновьям. Мальчики не всегда бывают в разъездах вместе с родителями, но в одном из интервью, Дмитрий Дибров признался, что "нам Бог велел привезти детей в Баку и показать им этот прекрасный город!"

Старший сын, Александр, не успел увидеть город, хотя и побывал в нем. Это произошло в 2010 году, когда его мама была беременна, и посетила кинофестиваль "Восток-Запад" по приглашению Рустама Ибрагимбекова, который катал пару на большом лимузине. Дибровы пригласили друзей, и усевшись прямо на полу огромного лимузина катались с режиссером Иракли Квирикадзе и кинокомпозитором Энри Лолашвили.

Естественно, не обошлось без угощений. Каждый раз пара привозит домой рецепт какого-то нового блюда. Например, в один из прошлых визитов Полина Диброва научилась готовить мангал-салат, а сейчас мечтает повторить азербайджанские супы и кутабы.