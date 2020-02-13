https://news.day.az/tourism/1202747.html 20 самых вдохновляющих мест от National Geographic
20 самых вдохновляющих мест от National Geographic
National Geographic составил свой список самых вдохновляющих отелей и домиков для отдыха по всему миру. Это не просто места с хорошей кухней или красивыми номерами - эти отели поражают своей продуманностью до мелочей, деталями, расположением и стремлением сохранить окружающее пространство, будь то дом, возведенный на склоне холма, у которого соединяются два океана, или бунгало в тропических лесах.
Мы выбрали несколько мест из списка National Geographic, которые впечатлили нас больше всего. Когда-нибудь у нас с вами все будет хорошо, и мы обязательно там побываем, а может, и останемся навсегда.
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