National Geographic составил свой список самых вдохновляющих отелей и домиков для отдыха по всему миру. Это не просто места с хорошей кухней или красивыми номерами - эти отели поражают своей продуманностью до мелочей, деталями, расположением и стремлением сохранить окружающее пространство, будь то дом, возведенный на склоне холма, у которого соединяются два океана, или бунгало в тропических лесах.

Мы выбрали несколько мест из списка National Geographic, которые впечатлили нас больше всего. Когда-нибудь у нас с вами все будет хорошо, и мы обязательно там побываем, а может, и останемся навсегда.

1. Отель Kasbah du Toubkal, Атласские горы, Марокко.

2. Отель Lapa Rios Eco Lodge, полуостров Оса, Коста-Рика.

3. Отель Southern Ocean Lodge, остров Кенгуру, Австралия.

4. Отель Fogo Island Inn, Ньюфаундленд, Канада.

5. Отель Sayari Camp, национальный парк Серенгети, Танзания.

6. Отель Grootbos Private Nature Reserve, Западно-Капская провинция, ЮАР.

7. Отель Kapari Natural Resort, остров Санторини, Греция.

8. Отель Pacuare Lodge, провинция Лимон, Коста-Рика.

9. Отель Tierra Atacama Hotel & Spa, пустыня Атакама, Чили.

10. Отель Nimmo Bay Wilderness Resort, Британская Колумбия, Канада.

11. Отель Sabi Sabi Earth Lodge, заповедник Саби Сенд, ЮАР.

12. Отель Three Camel Lodge, пустыня Гоби, Монголия.

13. Отель Zhiwa Ling, город Паро, Бутан.

14. Отель Longitude 131˚, Северная территория, Австралия.

15. Отель Mashpi Lodge, тропические леса Чоко, Эквадор.

16. Отель Tswalu Kalahari, пустыня Калахари, ЮАР.

17. Отель Rosalie Bay Resort, национальный парк Морн-Труа-Питон, Доминика.

18. Отель The Brando, остров Тетиароа, Французская Полинезия.

19. Отель Tierra Patagonia Hotel & Spa, Патагония, Чили.