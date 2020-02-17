"Азербайджан и Иран создают в Баку совместный офис в сфере туризма".

Об этом Day.Az сказал председатель Объединения офисов в сферах туризма и авиации Ирана Хорматуллах Рафии.

Он отметил, что совместный офис в сфере туризма будет находиться в Баку.

Х.Рафии подчеркнул важность увеличения числа авиарейсов между двумя странами, сказав, что проводится работа и по развитию морского туризма между Ираном и Азербайджаном.