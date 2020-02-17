https://news.day.az/tourism/1203948.html Азербайджан и Иран создают в Баку совместный офис в сфере туризма
Азербайджан и Иран создают в Баку совместный офис в сфере туризма
"Азербайджан и Иран создают в Баку совместный офис в сфере туризма".
Об этом Day.Az сказал председатель Объединения офисов в сферах туризма и авиации Ирана Хорматуллах Рафии.
Он отметил, что совместный офис в сфере туризма будет находиться в Баку.
Х.Рафии подчеркнул важность увеличения числа авиарейсов между двумя странами, сказав, что проводится работа и по развитию морского туризма между Ираном и Азербайджаном.
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