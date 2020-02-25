Эксперт по путешествиям перечислил безопасные страны для отпуска во время эпидемии коронавируса. Своим списком он поделился с Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению контент-директора трэвел-издания The Points Guy UK Ники Кельвина (Nicky Kelvin), туристам следует рассмотреть ряд направлений, где до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заражения смертельным вирусом.

В их числе оказалась Польша, где Кельвин порекомендовал посетить города Краков и Вроцлав, а также Венгрия (Будапешт и Этьек) и Турция (Стамбул, Сельчук и Измир). Кроме того, в свой список специалист включил карибские острова Барбадос и Ямайку, а также Мексику.

Помимо этого, Кельвин дал несколько советов по избежанию заражения коронавирусом во время путешествия. Он порекомендовал придавать большее значение гигиене, в частности, не прикасаться к лицу руками в общественных местах и всегда иметь при себе дезинфицирующие салфетки. К защитным маскам эксперт отнесся скептически: по его словам, медицинские маски не защищают от инфекций, а маски-респираторы тяжело носить на лице долгое время.

Ранее 25 февраля сообщалось, что сотни постояльцев оказались заперты в отеле на испанском острове Тенерифе из-за заболевшего коронавирусом соседа. Полиция оцепила гостиницу и запретила гостям покидать номера. Медики проверяют всех, кто мог контактировать с заразившимся человеком.

Вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, 77 тысяч случаев заболевания выявлены более чем в 20 странах мира. Жертвами вируса COVID-19 стали более двух тысяч человек. По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 - это самое большое число заболевших в Европе и за пределами Китая.