Предсказано опустошение пляжей на популярных курортах после коронавируса

На популярных курортах Испании могут быть введены новые правила посещения пляжей для отдыхающих после окончания пандемии коронавируса. О принятии таких мер задумались в местном правительстве, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Предсказывается, что прибрежные районы, как правило, переполненные туристами, станут более опустошенными. По словам министра туризма Рейес Марото, это связано с тем, что путешественникам, вероятно, будет рекомендовано по-прежнему соблюдать социальную дистанцию в шесть футов (1,8 метра) на пляжах и в отелях даже при стабилизации ситуации с распространением инфекции.

При этом как именно будет осуществляться регулирование и контроль за исполнением рекомендаций, глава ведомства не уточнила.

В настоящее время на территории Испании закрыты все пляжи и запрещено купание в море. Ограничения продлятся как минимум до мая текущего года.