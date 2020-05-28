https://news.day.az/tourism/1238990.html Япония заплатит туристам за посещение страны

Япония заплатит туристам за посещение страны

Туризм, 28 мая 2020 10:04 285
Япония заплатит туристам за посещение страны

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен) в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Lenta.ru", пишет агентство Kyodo News.

Отмечается, что такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на перелет с их помощью покрываться не будут. Всего на программу планируют выделить 1,35 триллиона иен (12,5 миллиарда долларов).

"Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств", - поясняет Kyodo News. Пандемия COVID-19 больно ударила по туризму в стране не только из-за снижения привычного турпотока, но и из-за отмены Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что власти Японии выделят на стимулирование экономики порядка 2,18 триллиона долларов, что составляет треть от всего ВВП страны. Это станет одним из крупнейших пакетов помощи в мире.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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