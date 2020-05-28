Эксперты предупреждают о рисках для туристического сектора Европы

В то время как европейские страны готовятся открыть туристический сектор летом, эксперты опасаются, что недостаток координации в регионе сделает другие направления более привлекательными для туристов, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На долю туризма приходится 10% европейской экономики. Туристический сектор прямо или косвенно обеспечивает 27 миллионов рабочих мест по всему региону.

С марта туризм был приостановлен из-за пандемии COVID-19. Многие страны ввели ограничения на поездки в попытке сдержать распространение коронавируса.

Европейская комиссия на прошлой неделе обнародовала руководящие принципы в отношении открытия туристических направлений в регионе. Однако в конечном счете решения принимаются правительствами 27 стран-членов блока.

"Чего я боюсь..., так это отсутствия стандартизации, отсутствия гармонизации", - сказал CNBC исполнительный директор Европейской туристической комиссии Эдуардо Сантандер.

"Вы планируете поехать в Италию, и протоколы там гораздо более сложные по сравнению с Грецией или Испанией - возможно, это создаст конкурентное преимущество или конкурентный недостаток, если [правила] некоторых правительств будут очень мягкими, а некоторых - очень жесткими", - отметил Сантандер.

Согласно докладу, опубликованному ранее в этом месяце, большинство европейских направлений ожидают, что приток туристов в 2020 году будет на 30-40% меньше, чем в прошлом году.

Франция, как ожидается, пострадает сильнее других европейских направлений. Количество посещений в этом году может сократиться почти на 38 миллионов. Число посещений Испании и Италии, вероятно, сократится на 34 миллиона и 31 миллион соответственно.