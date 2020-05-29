6 легендарных и впечатляющих крепостей Азербайджана

В Азербайджане имеется впечатляющая коллекция сохранившихся древних крепостей. На протяжении многих веков эти сооружения, бастионы, цитадели защищали границы азербайджанских городов и ханств.

Истории этих мест заросли множеством легенд, так как тесно связаны с жизнью азербайджанских правителей древности.

Day.Az со ссылкой на Azernews рассказывает о самых уникальных крепостях страны.

Крепость Джаваншира

Крепость, являющаяся гордостью Исмаиллы, связана с именем выдающегося албанского полководца и правителя Джаваншира Мехранида, властвовавшего в 642-681 годах. Гирдыманское княжество, основанное династией Мехранидов, располагалось на территории современного Исмаиллинского района. Позднее они распространили свою власть на всю Албанию.

Расположена крепость на правом берегу реки Агчай, в 7 км от районного центра и в 4 км от деревни Талыстан - одного из древнейших поселений в Исмаиллы. Топоним "Талыстан" означает "тала мескени" - "поселение на поляне". В окрестностях деревни сохранились следы четырех древних поселений и пяти кладбищ. Первые археологические раскопки производились тут в 60-х годах прошлого века, в результате которых выяснилось, что данная территория имеет как минимум 2000-летнюю историю.

Доехав до селения на автомобиле, дальше до крепости Джаваншира можно добраться только верхом на лошади или пешком. Эта мощная оборонительная система раннего средневековья состоит из внешней и внутренней части (ичгала). Ширина южной стены основной части достигает 2 метров, высота 10 метров. Ичгала, площадью в 2 га, возведена на самой вершине скалы.

Считается, что провинившихся сбрасывали с этой скалы вниз, в пропасть. От крепости вел подземный тоннель в расположенную на расстоянии 7 км от нее Девичью башню. Со временем тоннель обвалился, но некоторые его части сохранились до наших дней.

Отметим, что в 667 году Джаваншир после многолетней борьбы признал себя вассалом Арабского Халифата, что стало поворотным пунктом в истории Азербайджана и способствовало повсеместному распространению здесь ислама.

На территории крепости находится водопад, окруженный густым лесом. Сегодня это идеальное место для пикника.

Шекинская крепость

Расположенная в верхней северо-восточной возвышенной части города Шекинская крепость была построена в период правления первого шекинского хана Гаджи Челеби (1743-1755 гг.). Крепость представляет собой ханскую цитадель, в ее черту не входили сооружения общегородского пользования. Расположение крепости удачно не только с военно-стратегической точки зрения, но и с точки зрения благоприятного микроклимата этой части территории города. Общая длина крепостных стен - 1300 м, высота северной стены - 4 м, южной - 8 м, толщина стен - 2.2 м.

С южной и северной сторон крепость имеет двое ворот и оборонительные башни. В советский период разрушенные части крепости были реставрированы.

Внутри крепости в разные периоды располагалось множество строений, количество которых доходило до сорока, и главное среди них - уникальный по архитектуре Дворец шекинских ханов, построенный в 1762 году без единого гвоздя.

Кроме того, стоит отметить, что в июле 2019 года во время очередного заседания 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Бакинском конгресс-центре в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки.

Гелерсен - Герерсен

Одна из самых известных исторических достопримечательностей Шеки - крепость Гелерсен - Герерсен ("Придешь - Увидишь") расположена на стратегически выгодном участке, примерно в 4 км севернее города, на левом берегу верхнего течения реки Киш, на вершине горы Гаратепе. Предполагают, что основа сооружения крепости заложена в XV веке шекинским правителем Алиджаном.

Название крепости связано с вторжением в Шеки правителя Ирана Надир-шаха. В 1743 году, пользуясь недовольством народа иранским гнетом, правитель Гаджи Челеби, объявив себя шекинским ханом, укрылся в этой крепости и отверг требования Надир-шаха о низложении. Разгневанный шах потребовал узнать причину, почему Челеби не сдается. Гаджи Челеби, уверенный в неприступности крепости, сообщает шаху: "Придешь и увидишь". И действительно, в 1744 году Надир-шах с огромным войском прибывает в Шеки, подходит к крепости, но, не сумев покорить ее, возвращается обратно. После этого события и утвердилось в народе название крепости "Гелерсен - Герерсен".

Сегодня крепость - обязательное место посещения всех туристов, приезжающих в Шеки. Особенно таинственно развалины крепости выглядят в сгущающихся сумерках. Впечатление, будто попадаешь в то неспокойное средневековое время. На территории крепости много глубоких колодцев, дна которых даже не видно. По некоторым версиям - это ловушки для врагов. Есть также версия, что под крепостью существует подземный ход.

С крепостных стен открывается изумительная панорама на природные пейзажи - величественные горы, покрытые изумрудными лесами и серпантин убегающей вдаль реки Киш. Если попадете сюда в сентябре, сможете отведать спелого кизила, который в изобилии растет в окрестностях крепости.

Гянджинская крепость

У древней Гянджи чрезвычайно насыщенная и интересная история, запечатленная в многочисленных архитектурных памятниках, одним из которых является Гянджинская крепость. Фрагменты ее мощных стен до сих пор можно видеть на территории самого старого городского парка "Хан Багы".

Отметим, что во второй половине XVI века Гянджа превратилась в поле битвы между государствами Османов и Сефевидов. Тогда и возникла необходимость в мощных укреплениях. Знаменитая Гянджинская крепость, известная как "Щит всей Азии", была построена в 1588 году командующим турецкой армией на Кавказе Фархадом-пашой по приказу турецкого султана Мурада III. Общая протяженность стен, возведенных в 7 км от исторического центра Гянджи, достигала 13.7 км, а высота - 12 м. В постройке крепости в основном использовался местный речной камень и глина. Юго-западные, северо-западные и восточные стены крепости были укреплены в наибольшей степени, с помощью, использовавшегося в постройке наряду с речным камнем красного кирпича. Через каждые 200-500 м вдоль стены было возведено около 30 оборонительных башен. В конце XVI начале XVII вв., разделенная крепостью Гянджа состояла из четырех частей: Внешний город, Шахристан (Посад), Ич-гала и Нарын-гала.

По своему выгодному географическому положению Гянджа всегда имела важное военно-стратегическое значение. Это подтверждается и словами генерала Цицианова, который писал представителю гражданской власти Гаспарову: "Взятие Гянджинской крепости, которая держит в страхе весь Азербайджан, очень важно для России". В 1804 году русские войска под командованием Цицианова осадили Гянджу. После неоднократных предложений правителю Гянджи Джавад хану о добровольной сдаче города и решительного отказа ("В Гянджу ты войдешь только через мой труп"), Цицианов предпринял штурм города. В результате этого штурма в упорном бою геройски пали Джавад хан и его средний сын Гусейнгулу Ага, а Гянджа была оккупирована врагом.

После присоединения к России Гянджа становится центром одноименного уезда, а после и губернии. По новому плану города, подготовленному архитектором Игнатием Ивановичем Кржинталовичем и подписанным в 1873 году Александром II, историческая часть города была подвергнута значительным изменениям. Крепость была разрушена, а на ее месте построены кварталы европейского образца. Уцелел лишь один фрагмент крепостных стен, который ныне носит название "Башня Ширалибека". В 2007 году здесь была проведена реконструкция.

Кстати на подступах к Гяндже вдоль берега реки Гянджа-чай еще можно увидеть полуразрушенные остатки стены древней Гянджинской крепости. Сейчас от нее остались лишь бесформенные фрагменты. Вода, охранявшая подступы к крепости, подточила камни, и строение пришло в упадок.

Крепость "Гюлистан"

Легендарная крепость "Гюлистан" в Шамахе является одним из величайших памятников азербайджанской государственности. Свое название она получила благодаря живописной местности, в которой располагалась ("Гюлистан" - означает "цветник"). Построенное в VIII-IX вв. на вершине 200-метровой скалистой горы на северо-западе от Шамахы это мощное фортификационное сооружение в течение девяти веков служило одним из главных опорных пунктов государства Ширваншахов. За свою неприступность крепость "Гюлистан" в народе была прозвана Девичьей крепостью ("Гыз галасы"). Во время нашествий иноземных захватчиков жители Шамахы веками находили защиту под сенью стен крепости. Ее укрепления принимали на себя удары войск арабов, сельджуков, монголов, османов. Территория крепости "Гюлистан" была обнесена мощными стенами с многочисленными круглыми и четырехугольными башнями. Извилистая дорога вела от нижней части крепости к цитадели на вершине горы, опоясанной сплошным кольцом укрепленных стен.

В XII-XIII веках крепость была основательно перестроена и усилена. В XIV-XV вв. Гюлистанская крепость служит одной из резиденций ханов Ширвана. В ходе археологических раскопок в 2011 году в крепости был обнаружен подземный ход, построенный во времена государства Ширваншахов (IX- XVI века). По мнению историков, этот тоннель был предназначен для нанесения внезапных ударов по врагу с тыла, а также для того, чтобы ширваншах мог незамеченным покинуть крепость в случае ее взятия. Снабженный ступенями, высеченными в скале, подземный коридор вел из крепости к берегу реки Зогалавай, протекающей неподалеку. Также в районе раскопок были обнаружены остатки моста.

В начале XVI века крепость "Гюлистан" была захвачена сефевидским правителем Тахмасибом I и разрушена. Положивший конец существованию государства Ширваншахов, шах разрушил символ независимости Ширвана - крепость "Гюлистан". Затем в период сефевидо-османских войн, завоеванная османами крепость была восстановлена, и в ней размещен турецкий гарнизон.

Крепость Гюлистан просуществовала вплоть до конца XVI века. Строение сильно пострадало не только от войн, но и от многочисленных землетрясений, и до нас дошли только ее развалины. Их можно увидеть при въезде в Шамаху, как свидетельство богатого исторического прошлого города. С вершины холма, где расположены развалины крепости, открывается захватывающая панорама на город и окрестности.

Крепость Алинджагала

Древняя город-крепость Алинджагала возведена в ступенчатой форме на склоне горы Алинджа в Нахчыване. В письменных источниках, самый древний из которых эпос "Китаби-Деде Горгуд", крепость упоминается с VI века. Некоторые исследователи считают, что построена она была 2000 лет назад.

Эта некогда могучая крепость являлась резиденцией правительницы Нахчывана Захиды хатун. Во время правления династии Эльденизов в крепости хранили государственную казну.

Массивные стены цитадели были сооружены из обожженного кирпича и больших камней. В период государства Атабеков для усиления обороны в Алинджагала были построены резервуары для воды и крепостные башни. Крутой склон скалы и мощные стены крепости сделали ее неприступным оборонительным укреплением на долгое время. В 1387-1401 годах Алинджа 14 лет оказывала сопротивление войскам Тимура.

В наше время в крепости проведены основательные реставрационные работы. В ходе работ были обнаружены развалины домов, образцы материальной культуры, монеты VII и более поздних веков. В крепости было порядка 8 водоемов, высеченных в скалах, один из которых, глубиной 5 метров, восстановлен.

В настоящее время крепость Алинджагала открыта для посещения. Правда, для того, чтобы добраться до нее и насладиться прекрасной панорамой, необходимо преодолеть две тысячи крутых ступенек.