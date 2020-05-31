https://news.day.az/tourism/1239899.html Продлен срок безвиза для граждан Турции в Азербайджане
Продлен срок безвиза для граждан Турции в Азербайджане
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана было вынесено на обсуждение соглашение между правительствами Азербайджана и Турции о взаимном освобождении от виз.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на основании соглашения, для граждан Турции, которые желают посетить и находиться в Азербайджане сроком не более 90 дней, отменяется требование о необходимости визы. В ходе обсуждений было отмечено, что данное решение внесет весомый вклад в развитие туризма между двумя странами.
После обсуждений документ был принят путем голосования.
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