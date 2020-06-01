Великолепие и уникальность старинных бань Азербайджана

Есть одно место, куда многим хочется попасть, когда вам холодно или вы простужены, или промокли до нитки, или просто, чтобы расслабиться. Это, конечно, хамам.

Лечебные свойства хамама были известны с древности. Еще великий Авиценна (Ибн Сина) считал хамам одним из сильнейших средств лечения. "Хамам" - арабское название восточной бани, что в переводе означает "распространяющий тепло".

Баку - древний город, один из центров пересечения дорог и народов. Бани здесь функционируют с 14-го века. Многие из них сохранились до сих пор, одни используются по назначению, другие стали объектами культурно-исторического наследия.

Представьте себя здесь в прошлом веку, где вы будете приятно удивлены контрастным видом города и разнообразием хамамов, которые были излюбленным местом бакинцев. Хамам был местом, куда люди приходили посидеть, расслабиться и общаться с друзьями, посплетничать о последних событиях в городе.

Хамам посещали чаще, чем ванную, и со временем, это превратилось в традицию и ритуал среди бакинцев, сообщает Day.Az со ссылкой на Azernews.

На специальные мероприятия мужчины посещали хамамы. За день до этого они готовили предметы для бани, и деньги для парикмахеров и массажистов.

В раздевалке мужчины играли в нарды и карты, или отдыхали, лежа на коврах или диване, попивая чай. Хамам был местом, чтобы обсудить события, произошедшие в городе или деревне, или же даже подготовиться к свадебной церемонии.

Женщины вместе с детьми посещали хамамы в определенные женские дни. Часто они брали с собой и одежду, которую нужно было постирать.

Персонал в хамамах состоял из нескольких человек. Главной фигурой здесь был человек, который лил горячую воду. Он сидел на каменной скамье прямо у входа в комнату, где располагался резервуар с горячей водой - хазна - и он переливал воду в банки.

Кюльханчи - человек, который контролировал бесперебойную работу ванн.

Хамамы играли особую роль в архитектурном облике Баку. Они были построены в форме купола, поэтому пар, преобразовываясь в воду, стекал не с потолка, а со стен, не вызывая дискомфорта у посетителей.

Небольшие отверстия, расположенные на макушке купола, использовались для освещения хамамов, но свет падал только в центр комнаты. Поэтому, для лучшего освещения использовались также керосиновые лампы.

Несмотря на то, что сегодня в хамамы идут не так часто, предпочитая им комфорт домашних ванных комнат или саун, традиционные хамамы продолжают работать в Баку и воспринимаются нами как памятники архитектуры.