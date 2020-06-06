Открылся первый в мире покрытый 24-каратным золотом отель

Во Вьетнаме открылся первый в мире пятизвездочный отель, интерьер и экстерьер которого покрыты 24-каратным золотом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Yahoo.

Известно, что 25-этажное здание гостиницы Dolce Hanoi Golden Lake расположено в центре Ханоя, его фасад, площадь которого составляет около пяти тысяч квадратных метров, оформлен с использованием позолоченных материалов. Его строительство заняло десять лет.

Объект размещения располагает 342 номерами, выполненными в имперском стиле - с позолоченной мебелью, ванными и декором, - рестораном, барами и панорамным бассейном на крыше, также обработанными золотом. При этом стоимость размещения в отеле составляет от 250 долларов в сутки (17,2 тысячи рублей).

Отмечается, что Dolce Hanoi Golden Lake уже не первый отель, для оформления которого использовали желтый металл. Своим роскошным убранством также известны дубайский Burj Al-Arab, где 22-каратным золотом покрыты лифт и лобби, а также Trump International Hotel в Лас-Вегасе с золотыми окнами и Emirates Palace в Абу-Даби с позолоченными стенами и потолком.

4 июня в сети появились фотографии роскошного убранства пассажирского Boeing 747-8i с удлиненным фюзеляжем, трансформированного в частный самолет. Воздушное судно, изначально предназначенное для перевозки около 400 пассажиров, получило название "летающего дворца".