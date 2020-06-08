В Грузии возобновится пассажирское железнодорожное сообщение

С 15 июня возобновятся пассажирские перевозки по железной дороге в Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, такое решение приняло правительство страны.

Как сообщили в АО "Грузинские железные дороги", будет обеспечена безопасная перевозка пассажиров.

Согласно специальным правилам, разработанным Министерством здравоохранения, пассажиры должны будут носить медицинскую маску и придерживаться социальной дистанции во время поездки. Кроме того, будет измеряться температура тела всех пассажиров поезда. В вагонах уже установлено специальное оборудование для дезинфекции рук. Пассажирам с симптомами, характерными для коронавируса, запретят садиться в поезд.