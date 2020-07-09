Создано «ультрабезопасное» место для путешествий во время коронавируса

В Испании создали "ультрабезопасный" курорт для путешествий во время пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в Таррагоне спроектировали кемпинг для отдыха, "свободный" от распространения инфекции. Пускать на территорию парка будут только туристов, прошедших тестирование на коронавирус, после чего они смогут отдыхать без ограничений вроде масок и социального дистанцирования.

Как отмечается, заплатив 100 евро за тест, туристы смогут остановиться в месте под названием "Рай" с видом на пляж, спортивной площадкой, бассейном, рестораном и развлекательными заведениями. Зона отдыха будет рассчитана на 40 передвижных домов и десять площадок для размещения автофургонов, автодомов или палаток.

По словам одного из организаторов проекта, тестирование при заезде позволит сохранить первоначальную идею кемпинга - дать людям возможность "наслаждаться палаточной жизнью в полной свободе без дополнительных мер безопасности".

"Кемпинг имеет большие открытые пространства, этот фактор был ключевым для запуска проекта", - отметил он.

В домах для гостей на территории кемпинга будут применяться более серьезные меры предосторожности и контроль за соблюдением чистоты для обеспечения безопасности постояльцев.