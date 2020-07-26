Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом в самолете

Немецкие исследователи оценили вероятность заражения коронавирусом во время полета в самолете.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, она оказалась гораздо ниже, чем принято думать.

Опаснее всего для пассажиров оказались моменты посадки и высадки: люди толпятся у дверей, забирают ручную кладь. В то же время вентиляция воздуха во время полета обеспечивает относительную безопасность.

Вопреки традиционным представлениям, что воздух гуляет по салону, современные системы работают иначе - 50 процентов свежего воздуха и 50 процентов отфильтрованного салонного. Это значит, говорится в исследовании, что воздух на борту полностью обновляется каждые три минуты. Для сравнения: в помещении с кондиционером он меняется только каждые 12 минут.

Ранее россияне присудили авиаперевозкам четвертое место в рейтинге самых опасных видов транспорта - 14 процентов опрошенных боятся самолетов. Первые три строчки заняли автобусы, поезда и круизные лайнеры.