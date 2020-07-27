Великобритания ввела карантин для прибывающих из Испании

Британское правительство без предупреждения изменило правило для тех, кто приезжает в страну из Испании. Теперь они обязаны отправляться на двухнедельный карантин. Требование самоизоляции вызвано вспышками эпидемии коронавируса в отдельных регионах Испании, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Решение стало полной неожиданностью для туристов, которые узнали о нем в аэропорту, перед выходом на посадку.

"Когда дело доходило до ношения масок, они предупреждали людей за две недели - если это было так важно, надо было сразу вводить правило и не ждать две недели. Введя такой порядок, они разрушили планы тысяч людей", - считают британцы.

Журналист Бенджамин Баттерворт отдыхал в Бенидорме и считает, что меры по защите от коронавируса в Испании намного жестче, чем в Великобритании. "Я живу на юге Лондона, и я был в барах и кафе, и они следуют правилам, которые у нас есть в Англии. Но когда я был в Бенидорме, приходилось вытирать ноги о коврик дезинфицирующим средством. Нужно было измерять температуру, прежде чем идти в ресторан. Там было гораздо строже, чем в Англии", - рассказывает Бенджамин Баттерворт, журналист.

Ограничения ввело британское министерство транспорта. Руководитель этого ведомства Грант Шаппс сейчас сам отдыхает в Испании, так что его тоже ждет карантин. В Лондоне объясняться пришлось министру иностранных дел Доминику Раабу. Но извиняться за испорченные отпуска он отказался.

"Мы приняли решение настолько быстро, насколько могли, и мы не можем извиняться за это. Мы должны быть в состоянии предпринять быстрые, решительные действия, особенно в отношении локальной или международной ситуации, а в конкретном случае Испании, где мы видим, что должны быть предприняты меры. В противном случае мы рискуем повторным попаданием инфекции в Великобританию, и потенциально второй волной, а затем очередными ограничениями", - заявил Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании.

Оппозиция считает, что правительство провоцирует хаос. "Я понимаю, почему они приняли такое решение, но, то, как они это сделали, всего за 24 часа, выглядит откровенно сумбурно. Сейчас в Испании отдыхают люди, которые напуганы и расстроены. Есть те, кто собирается поехать в отпуск в Испанию, они сбиты с толку и не знают, позволят ли их работодатели уйти на двухнедельный карантин", - считает Джон Ашворт, политик.

Испания была одной из тех стран, с которой Великобритания создавала так называемые "воздушные мосты", чтобы наладить обмен туристами. Британцам говорили, что они могут смело планировать там свои отпуска. Как выясняется теперь, доверять этим призывом было опасно.

Решение британского правительства ударяет, прежде всего, по туристическому бизнесу, который только делает первые, робкие шаги к восстановлению. Теперь понятно, что такие ограничения здесь могут внезапно применить в отношении любой страны.