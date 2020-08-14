Британия вводит 14-дневный карантин для туристов из пяти стран

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что власти Соединенного Королевства с субботы,15 августа, вводят 14-дневный карантин для прибывающих из пяти стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он сообщил, что это касается для въезжающих в страну из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако, а также заморской территории Британии в Вест-Индии - островов Теркс и Кайкос.

По словам Шаппса, данные страны должны быть исключены из британского списка "транспортного коридора", "чтобы снизить уровень" коронавирусной инфекции в стране.