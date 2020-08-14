https://news.day.az/tourism/1262233.html Британия вводит 14-дневный карантин для туристов из пяти стран
Британия вводит 14-дневный карантин для туристов из пяти стран
Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что власти Соединенного Королевства с субботы,15 августа, вводят 14-дневный карантин для прибывающих из пяти стран, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он сообщил, что это касается для въезжающих в страну из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако, а также заморской территории Британии в Вест-Индии - островов Теркс и Кайкос.
По словам Шаппса, данные страны должны быть исключены из британского списка "транспортного коридора", "чтобы снизить уровень" коронавирусной инфекции в стране.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре