Иран и Турция возобновляют авиасообщение

С 1 сентября возобновляется авиасообщение между Ираном и Турцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил секретарь Объединения авиакомпаний Ирана Месуд Асади Самани.

По его словам, из Турции за неделю будут осуществляться 21 авиарейс в Тегеран, 4 авиарейса в Тебриз и Шираз. С 5 сентября будут осуществляться полеты из Турции в Мешхед и Исфахан. Иран тоже будет осуществлять авиарейсы в различные города Турции.