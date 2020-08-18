https://news.day.az/tourism/1263291.html Иран и Турция возобновляют авиасообщение - Дата
Иран и Турция возобновляют авиасообщение - Дата
С 1 сентября возобновляется авиасообщение между Ираном и Турцией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил секретарь Объединения авиакомпаний Ирана Месуд Асади Самани.
По его словам, из Турции за неделю будут осуществляться 21 авиарейс в Тегеран, 4 авиарейса в Тебриз и Шираз. С 5 сентября будут осуществляться полеты из Турции в Мешхед и Исфахан. Иран тоже будет осуществлять авиарейсы в различные города Турции.
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