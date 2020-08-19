В Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после начала очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений на фоне пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В штаб-квартире ЕС подчеркивают, что закрытие границ и ограничения на поездки мешают восстановлению передвижения и туристического потока. Поэтому речь, в частности, идет о возможности двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.

Подобная схема, к примеру, уже заработает с 19 августа в Исландии - согласно новым условиям, все приезжие будут обязаны пройти пятидневный карантин и два теста на наличие инфекции. "Первый скрининг проводится сразу по прилету, второй - на 4-5 день карантина. Если оба теста дали отрицательный результат, прибывшим разрешается прервать изоляцию", - указано в тексте.

Отмечается, что новым механизмом также заинтересовались в Великобритании. На практике он подразумевает более лояльный подход к странам с отдельными вспышками заболевания - будет разрешено посещать районы, не охваченные инфекцией, - а также более быстрый выход из карантина и продолжение путешествия.