Египет вводит обязательные ПЦР-тесты для въезда

Для въезда в Египет с 1 сентября необходимо будет показать негативный ПЦР-тест. Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, сообщает Ahram Online, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Решение проверять тесты у путешественников было принято из-за "увеличения числа случаев инфекции в некоторых странах".

"Мы заинтересованы в обеспечении здоровья тех, кто прибывает в страну и египетских граждан, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование", - сказал он.

Новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет начал требовать от некоторых путешественников, за исключением египтян, предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.