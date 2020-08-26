Тунис отменит тест на коронавирус для туристов по путевке

Власти Туниса пустят туристов в страну без результатов теста на коронавирус.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по заявлению МИД Туниса, с 26 августа путешественники, которые прибывают в страну по путевке от туроператоров, будут освобождены от предъявления ПЦР-тестов и необходимости соблюдения двухнедельного карантина.

Обязательным условием пребывания организованных туристов заявлено соблюдение протокола охраны здоровья, и то, что иностранные путешественники остаются под наблюдением своего гида во время экскурсий и в период проживания в отеле.

Жесткие требования сохранены лишь для индивидуальных туристов. При въезде им нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, или уйти на семидневный карантин, по окончании которого сдать анализ. Если не будут выполнены первые два пункта, иностранцев ждет двухнедельная самоизоляция.