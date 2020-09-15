Убытки турсектора в мире из-за пандемии составили $460 млрд

Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туристической отрасли в первом полугодии 2020 года убытки в размере $460 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН.

"Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года <...> привело к потере дохода в размере около $460 млрд. Это примерно в пять раз больше, чем убытки, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса", - говорится в сообщении.

В организации также отмечают, что число международных туристов в первом полугодии 2020 года сократилось на 65% во всем мире из-за закрытия границ и ограничений, введенных рядом государств для сдерживания распространения коронавируса.

Больше всего от пандемии пострадала Азия, где турпоток сократился на 72%. На втором месте расположилась Европа с 66%. В Африке и на Ближнем Востоке число путешественников сократилось на 57%, тогда как в Америке на 55%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 29,3 млн человек, более 928 тыс. умерли.