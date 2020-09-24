Турецкие авиалинии начинают выполнять спецрейсы Анкара-Баку

Turkish Airlines откроет специальные рейсы Анкара-Баку и Баку-Анкара со 2 октября. Полеты будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам.

Как сообщает Day.Az, рейс Анкара-Баку будет выполняться с 14:40 до 18:05, а рейс Баку-Анкара с 19:00 до 20:35. Получить билет на рейс Баку-Анкара-Баку можно на сайте www.anadolujet.com или связавшись с уполномоченными агентствами. Подчеркнем, что студенческая скидка действует на рейсы в Анкару и может быть использована.

Кроме того, продолжатся специальные рейсы Turkish Airlines в Стамбул, и в октябре их количество составит 14 рейсов в неделю. Рейсы Стамбул-Нахчыван-Стамбул будут выполняться таким же образом по пятницам.