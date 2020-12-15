Восстановление туризма в Европе в 2021 году будет зависеть от масштабов вакцинации от COVID-19

Восстановление туризма в странах Европы в 2021 году будет зависеть от масштабов вакцинации против COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в сообщении рейтингового агентства DBRS Morningstar о влиянии мер сдерживания пандемии в Испании, Португалии, Италии, Греции, Мальте и на Кипре.

Согласно отчету, в период с июля по сентябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года количество туристов, прибывших в Испанию, сократилось на 79 проц, Грецию и Мальту - 77 проц, в Португалию - 76 проц, на Кипр - 84 проц.

По мнению экономистов DBRS Morningstar, данные по Италии указывают на более устойчивые показатели сектора: число международных прибытий в период с июля по сентябрь сократилось ненамного по сравнению с другими странами Европы, что свидетельствует о хорошем наземном сообщении в Италии и факторе близости некоторых точек европейских туристических рынков, таких как Германия, Швейцария, Австрия и Франция.

Экспорт туристических услуг в период с июля по сентябрь снизился примерно на 81 проц в Испании, 74 проц в Греции, 57 проц в Португалии и 37 проц в Италии.