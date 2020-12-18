В ООН подсчитали убытки туристического сектора из-за пандемии

Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туристической отрасли за первые 10 месяцев 2020 года убытки в размере 935 млрд долларов США.

Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристской организации ООН, передает Day.Az.

"В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, - уточнили в организации. - Это приводит к потере 935 млрд долларов США экспортной выручки от международного туризма".

Сейчас, по данным UNWTO, туризм возвращается на уровень 1990 года.

В организации уточнили, что, как ожидается, число международных путешественников сократится по итогам года на 70-75%. "В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно 1,1 трлн долларов США", - добавили в UNWTO.