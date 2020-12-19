Азербайджан в десятке наиболее востребованных у россиян авианаправлений в этом году

Узбекистан и Кыргызстан стали наиболее популярными авианаправлениями из России в 2020 году, следует из исследования сервиса поездок и путешествий Tutu.ru. При этом средний чек на перелеты в эти страны за год вырос до 13,7 тыс. рублей (+10%), 7 тыс. рублей (+6%) и 12,4 тыс. рублей (+19%).

Также в пятерку наиболее популярных авиамаршрутов вошли Турция (рост стоимости билета составил 14%, до 12 тыс. рублей), Молдова (единственная страна, куда стоимость авиабилетов снизилась, показатель составил -8%, до средней стоимости билета в 7,7 тыс. рублей). Более того, в десятку популярных стран также вошли Азербайджан, Казахстан, Беларусь, Таджикистан и Германия.

"Спрос на перелеты даже по самым востребованным направлениям существенно сократился в этом году. Из топ-10 наименее снизился спрос на перелеты в Турцию. Страна начала принимать россиян в августе и стала первой альтернативой российским морским курортам. Но все равно даже в Турцию отправилось на 40-45% россиян меньше, чем год назад", - отметили в Tutu.ru.

Среди турецких направлений наиболее популярными стали Стамбул и Анталья. "Оба эти направления втрое нарастили долю самостоятельных путешественников, которых они привлекают", - отметили в Tutu.ru.

При этом средняя стоимость авиабилета в ближнее зарубежье (в одну сторону) увеличилась на 6% до 11,7 тыс. рублей, в Европу - на 9% до 14,8 тыс. рублей.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Беларусь, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, Эфиопию, на Мальдивы, Сейшельские острова и на Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.