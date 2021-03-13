https://news.day.az/tourism/1325079.html Приезжающим в Турцию предоставят соответствующий код
Приезжающим в Турцию предоставят соответствующий код
Министерство здравоохранения Турции усовершенствовало систему "Анкета въезда в Турцию" для электронной регистрации медицинских данных лиц, приезжающих в страну.
Как сообщили АПА в посольстве Турции, лица, приезжающие в Турцию из-за границы авиатранспортом, за 72 часа до поездки должны войти на сайт "register.health.gov.tr" и заполнить "Анкету въезда в Турцию", передает Day.Az.
После заполнения анкеты на каждого человека будет создан соответствующий код и указанные лица смогут воспользоваться этим кодом в ходе поездки в Турцию.
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