Приезжающим в Турцию предоставят соответствующий код

Министерство здравоохранения Турции усовершенствовало систему "Анкета въезда в Турцию" для электронной регистрации медицинских данных лиц, приезжающих в страну.

Как сообщили АПА в посольстве Турции, лица, приезжающие в Турцию из-за границы авиатранспортом, за 72 часа до поездки должны войти на сайт "register.health.gov.tr" и заполнить "Анкету въезда в Турцию", передает Day.Az.

После заполнения анкеты на каждого человека будет создан соответствующий код и указанные лица смогут воспользоваться этим кодом в ходе поездки в Турцию.