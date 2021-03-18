Важная новость для отправляющихся в Турцию

"С 1 апреля граждане Азербайджана и Турции также могут совершать взаимные визиты по биометрическим удостоверениям личности и оставаться в стране в течение 90 дней. При этом во время пересечения границы удостоверение личности или общегражданский паспорт (загранпаспорт) должны иметь срок действия не менее 30 дней с даты въезда на территорию страны".

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

По его словам, использование общегражданских паспортов для въезда на территорию обеих стран из третьих (других) стран и на территорию третьих (других) стран с территории Азербайджана или Турции является обязательным.

Гражданин Азербайджана или Турции, желающий по какой-либо причине остаться на территории страны прибытия более 90 дней, должен подать заявление на получение вида на жительство, предоставив паспорт, срок действия которого как минимум на 60 дней больше, чем требуется. В настоящее время этот срок составляет 90 дней. Обращение на получение вида на жительство с предоставлением удостоверения личности не предусмотрено.