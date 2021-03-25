Швеция открывает границы с Данией и Норвегией, одновременно продлевая общий запрет на въезд для выходцев из стран за пределами Европейской экономической зоны (ЕЭС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, властями королевства было принято решение об очередном продлении запрета на въезд, и требование предъявить отрицательный результат тестов на COVID-19 для въезда. В целом, запрет на въезд продлен до 31 мая, но в то же время принято решение о снятии отдельных ограничений на въезд из Дании и Норвегии.

"Целью продления общего запрета на въезд является дальнейшее предотвращение распространения COVID-19 и увеличения числа заболевших в Швеции. В результате тщательного анализа, проведенного Агентством общественного здравоохранения Швеции, мы считаем, что особенно строгие ограничения на поездки из Норвегии и Дании могут быть отменены без потенциального увеличения риска заражения", отметил министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

Таким образом, действующий больше года общий запрет на въезд в Швецию остается в силе. По существующим правилам, право на въезд в Швецию из стран за пределами Европейской экономической зоны может быть предоставлено лишь в исключительных случаях с предоставлением отрицательного результата теста на COVID-19. В свою очередь путешественникам из стран Европейской экономической зоны также предписывается предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии, без каких-либо иных ограничений.

Как и ранее, отрицательный результат теста должен быть сделан за 48 часов до поездки.