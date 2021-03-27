https://news.day.az/tourism/1328664.html Часть ограничений из-за пандемии останется в ближайший год-два
Часть ограничений из-за пандемии останется в ближайший год-два
Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года.
Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM", передает Day.Az.
"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли.
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