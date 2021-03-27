Часть ограничений из-за пандемии останется в ближайший год-два

Некоторые ограничения из-за пандемии, в том числе для путешествующих, останутся в ближайшие один-два года.

Об этом заявил в пятницу главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM", передает Day.Az.

"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность, при путешествиях в том числе", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 125,5 млн человек, свыше 2,7 млн умерли.