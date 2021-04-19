Путешествие в Палермо

"ДОЛЬЧЕ ВИТА" В ПАЛЕРМО

В мире есть города, где наслаждаться жизнью легче, чем в других местах; Палермо - один из них. Столица Сицилии может похвастаться исключительным климатом, историческими памятниками, фольклорными традициями, великолепной кухней, отличным шоппингом и в роскошных бутиках, и на знаменитых исторических рынках. Жители Палермо любят ходить в многочисленные городские театры: большой популярностью пользуются оперы, концерты симфонической музыки и художественные спектакли. Улицы Палермо обычно многолюдны, и каждый осознает свою привилегию быть жителем города, где царит уникальная атмосфера и сочетается множество культур, где так и влечет прогуляться по улицам исторического центра и, возможно, вместе посидеть за аперитивом, любуясь собором или театром Массимо.

ПАНОРАМНЫЕ ТОЧКИ ПАЛЕРМО

Палермо - эклектичный город, воплощение встречи различных культур и народов, которые на протяжении веков создавали уникальный и неповторимый сплав. Гулять по улицам исторического центра - путешествовать во времени, на вашем пути будут соседствовать дворцы и церкви в арабско-норманнском стиле, здания с стиле поздней готики, изысканные аристократические особняки, барочные церкви, неоклассические театры, сады XIX века, особняки в стиле Модерн и - пестрые рынки арабского происхождения. Знаменитые путешественники, такие как Гете и Ги де Мопассан, восхваляли Палермо в своих путевых заметках, создавая захватывающий образ, а Оскар Уайльд, побывавший здесь в 1900 году, назвал Палермо "город с самой красивой в мире панорамой". Обзор Палермо с высоты с разных ракурсов позволит полностью рассмотреть город и насладиться поистине особенным светом. Вы полюбуетесь живописными очертаниями города: колокольнями, куполами, башнями и шпилями, вырисовывающимися на фоне великолепного залива и гор.

Вот лучшие места, откуда стоит полюбоваться на городские крыши, увидеть город с необычной точки зрения и насладиться тишиной вдали от уличной суеты. Прихватите с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть, как красив город с высоты птичьего полета.

СОБОР

В нескольких минутах от площади Куаттро-Канти находится один из символов Палермо - кафедральный собор, один из чудесных арабско-норманнских памятников, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Архитектурные и художественные традиции разных эпох, обусловленные чередой различных завоеваний, гармонично слиты в единый стиль. Внушительный вид собора делает его более похожим на крепость или замок; красотой поражают апсида с инкрустациями из лавового камня, богатый портик в стиле каталонской готики, большие стрельчатые арки, соединяющие храм с величественной колокольней, шпили, изысканные двупроемные окна башен, грандиозный купол. На закате золотистый песчаник приобретает теплый оттенок, придавая комплексу сказочный вид.

Но особенно захватывает дух от крыши собора, куда можно подняться по узкой винтовой лестнице. Отсюда с обеих сторон открывается невероятный вид на Палермо. Можно дойти до большого неоклассического купола, покрытого глазурованной майоликой, и рассмотреть вблизи колокольню и изящные башни. Часто на крышу можно подняться и в вечернее время, чтобы лучше насладиться вечерней игрой света, которая подчеркивает и заставляет сиять вокруг памятники, церкви и исторические здания.

ЦЕРКОВЬ САНТИССИМО-САЛЬВАТОРЕ

На центральной улице Виа-Витторио-Эмануэле находится церковь Сантиссимо-Сальваторе. Глядя на ее строгий внешний вид, невозможно догадаться, сколь роскошно ее внутреннее пространство, украшенное лепниной, разноцветным мрамором и фресками. Возведенный во времена норманнов как женский монастырь, в последующие столетия храм был полностью перестроен и расширен, став настоящей жемчужиной эпохи барокко. Он имеет необычную форму эллипса и большой свод, расписанный в XVIII веке.

Удобная лестница ведет в крытую галерею, по которой можно обойти купол и насладиться панорамным видом на соседний собор, Палаццо-деи-Норманни, порт, гору Монте-Пеллегрино, рынок Балларо, театр Массимо и даже Монреале. Отсюда видны не только купола главных церквей исторического центра и элегантные дворцы знати, но и руины старинных зданий, поврежденных при бомбардировках во время Второй мировой войны - свидетельство не менее важной страницы в истории города. Отсюда, наслаждаясь волшебной атмосферой места, вы сможете насладиться прекрасным видом на город.

МОНАСТЫРЬ САНТА-КАТЕРИНА-Д'АЛЕССАНДРИЯ

В историческом центре, на площади Беллини, находится замечательный архитектурный комплекс, где вплоть до 2014 года жили затворницами монахини доминиканского ордена.

Это монастырь Санта-Катерина, один из самых роскошных памятников барокко в Палермо, а его террасы - уникальная смотровая площадка. До 1866 это была галерея с зарешеченными проемами, через которые монашки-затворницы изредка могли наблюдать жизнь за стенами монастыря. Крытой галереи больше нет, и можно гулять по всей крыше, любуясь городом с разных сторон. Высота площадки не очень большая, но особая история этого места, неповторимый вид на фонтан Претория с обнаженными статуями "Позора", на церковь Марторана и ее великолепную колокольню с инкрустациями из вулканического камня стоят того, чтобы здесь побывать. Отсюда видно весь исторический центр от гор до моря: церкви, дворцы, купола и колокольни, царящие среди бесконечной красоты.

БАШНЯ САН-НИКОЛО

В историческом районе Альбергерия, на рынке Балларò, возвышается сложенная из хорошо отесанных туфовых блоков средневековая башня Сан-Николо, примыкающая к одноименной церкви. Хотя эта башня в XIV веке была построена как гражданское сооружение, в основном ее использовали в военных целях, для защиты центра города, так как с нее можно было заметить вражеские нападения как с моря, так и с материковой части. Со временем она утратила свое военное предназначение и превратилась в колокольню соседнего храма. Когда-то на башне были часы, отбивавшие так называемую "кастиддану": пятьдесят два удара - сигнал ремесленникам, что пора закрывать мастерские, а жителям - что пора возвращаться домой, потому что вскоре закрывались городские ворота.

Сегодня это одна из самых высоких башен Палермо и одна из лучших смотровых площадок. 115 ступенек старинной винтовой лестницы ведут на верхнюю террасу, с которой можно детально рассмотреть весь Палермо.

ГАЛЕРЕЯ САН-БАРТОЛОМЕО

Неподалеку от Порта-Феличе, древних ворот Палермо, у самого синего моря находится галерея (лоджия) Сан-Бартоломео, история которой столь же долгая и полная перипетий, как и у самого города. В XIV веке ее построили как больницу для пациентов, считавшихся неизлечимыми, позже она стала сиротским приютом, а затем военным госпиталем. Галерея пострадала в XIX веке от землетрясения и в 1943 году от бомбардировок, но после долгих лет забвения в наши дни она вновь возродилась во всей своей красе и стала местом проведения мероприятий и выставок.

С террасы открывается захватывающий вид на бухту Кала, ее синий простор, бесчисленные пришвартованные парусники, и на обступившие город горы: Монте-Пеллегрино, Монте-Куччо, Монте-Билльеми и все остальные. Вид отсюда поистине захватывающий, от него сложно оторваться; город лежит весь как на ладони, перед вами почти все памятники, и, переводя взгляд, вы все время замечаете что-то новое.

ТЕАТР МАССИМО

Театр Массимо Витторио Эмануэле, самый большой в Италии и третий в Европе после оперных театров Парижа и Вены, был построен во второй половине XIX века и открыт в 1897 году оперой Джузеппе Верди "Фальстаф". Это одна из важнейших архитектурных жемчужин города, главный памятник Палермо времен Прекрасной эпохи. Театр Массимо, храм музыки и оперы, выделяется внушительным монументальным фасадом с большими коринфскими колоннами, длинной лестницей и куполом диаметром более 28 м. Интерьеры поистине впечатляющи: залы "Помпейский", "Гербовый", "Большой" с его необычным деревянным потолком, расписанным фресками, Королевская ложа и Салоном государя с зеркалами, диванами из красной парчи и роскошными люстрами из муранского стекла.

Но чтобы впечатления стали поистине незабываемыми, надо подняться самую высокую точку театра: панорамную террасу. С высоты более 70 метров виден весь город, горы и море, беспрепятственный обзор на все 360°. Поскольку театра расположен в самом центре Палермо, взору открывается не только исторический центр, но и более современные районы.

ГОРА МОНТЕ-ПЕЛЛЕГРИНО

Гора Монте-Пеллегрино, которую Гете назвал "самым красивым мысом в мире", возвышается над морем на 600 метров. Это идеальное место, откуда открывается великолепный вид на Палермо. Это поистине священная гора: именно здесь святая Розалия, ныне покровительница города, жила отшельницей в пещере, и именно здесь находится посвященное ей святилище, место паломничества верующих.

И из святилища святой Розалии, расположенном на вершине горы, и с панорамной площадки, находящейся вдоль дороги, открывается вид на город и все побережье на многие километры, вплоть до залива Монделло и гор вокруг равнины Конка-д'Оро.

Кто любит спорт и прогулки на свежем воздухе, может пройтись по старинной мощеной дороге (около 10 км) или прокатиться на горном велосипеде по тропам заповедника среди дикой природы.

В середине июля с Монте-Пеллегрино лучше всего любоваться фейерверками, устраиваемыми в честь праздника святой покровительницы города.

ЗНАМЕНИТЫЕ ГОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОТЕЛИ ПАЛЕРМО

Гранд-тур, путешествие по Европе для кого-то за знаниями, для кого-то за развлечениями, приводил на Сицилию отпрысков благородных семей со всей Европы, а также художников и интеллектуалов, которые здесь, в самом сердце Средиземноморья, соприкасались с классическим искусством.

Небольшие гостиницы, отели, улицы и переулки Палермо такие, какими они были в старину, выходят из забвения благодаря описаниям - восхищенным или возмущенным побывавших здесь знаменитых гостей: Гете, Оскара Уайльда, Вагнера, Ги де Мопассана, а среди русских - Николай I с женой, Ивана Бунина, Марины Цветаевой.

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА В ПАЛЕРМО

Добро пожаловать в Палермо! Это город удивит красотой своих площадей, садов, дворцов, церквей и театров. Система дорог и архитектурные стили свидетельствуют о его тридцативековой истории. Панорм, всегда доступная гавань, был основан финикийцами и в VIII веке до н.э. Арабы назвали его Баларм. Норманны сделали его столицей основанного ими в 1130 году Сицилийского королевства. Роджер II, первый правитель, поручил арабским, латинским и византийским художникам возвести церкви и дворцы - свидетельства его королевской власти.

В 2015 году эти памятники были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Прежде всего это Королевский дворец, называемый также Норманнским. Здесь расположена Палатинская капелла, построенная Роджером II, поражающая золотом византийских мозаик со сценами из Ветхого и Нового Завета. Пол, выложенный геометрической мозаикой, и потолок, покрытый арабскими мукарнас, свидетельствуют о религиозном синкретизме, царившем здесь в Средние века, и о многонациональном и многоконфессиональном обществе того времени. На третьем этаже дворца находится Зал Геркулеса, где заседал старейший в Европе парламент; Зал Руджеро II с византийскими мозаиками, на которых изображены сцены охоты и экзотические животные, а также аллегории королевской власти.

Теперь направимся в Сан-Джованни-дельи-Эремити, типичный образец арабо-норманнской архитектуры с пятью небольшими красными куполами и пристроенным к церкви поэтичным бенедиктинским двориком. Миновав прекрасный сад Бонанно, где растут столетние финиковые пальмы, мы оказываемся у Кафедрального собора. Этот собор, посвященный Успению Богородицы, поражает своим величием. Выстроенный в 1184 году на месте мечети, он представляет собой сочетание нескольких архитектурных стилей: арабско-норманнского, готического, классического и неоготического. Во внутренних помещениях собора, относящихся к концу XVIII века, хранятся известные произведения искусства, включая порфировые саркофаги императора Фридриха II, Роджера II, Констанции Альтавильской и Генриха VI. Крипта сохранилась от первой византийской церкви 580 года; а в сокровищнице хранится корона Констанции Арагонской. Перед тем, как покинуть собор, советуем поднимемся на крышу, откуда открывается великолепный панорамный вид на город.

Прежде чем продолжить прогулку, стоит заглянуть в ближайший бар, чтобы насладиться хорошим кофе, мороженым или одним из многих деликатесов сицилийской кондитерской.

Гуляя по Корсо-Витторио-Эмануэле, можно любоваться дворцом Палацои-Кастроне-Санта-Нинфа, мастерской кукловода Аранчо, Колледжо-Массимо-деи-Джезуити, ныне Центральной библиотекой региона Сицилия, барочной церковью Сантиссимо-Сальваторе. Во дворце Бельмонте-Ризо расположена Галерея современного искусства, а напротив находится площадь Пьяцца-Болоньи с ее красивыми зданиями в стиле барокко и ресторанами.

Недалеко от площади Куаттро-Канти в Палаццо-Гули находится Мемориал антимафии.

Площадь Куаттро-Канти - место, где сходятся дороги исторического центра Палермо; на площадь смотрят четыре вогнутых фасада в стиле барокко, украшенные фонтанами, статуями, олицетворяющими четыре времени года, и статуями испанских правителей из рода Габсбургов и святых покровительниц Палермо.

Рядом находится площадь Претория с великолепным фонтаном в центре, статуи которого изображают классических божеств. Вокруг возвышаются церковь Санта-Катерина и дворцы Палаццо-делле-Аквиле (Муниципалитет), Палаццо-Бонакоре, Палаццо-Бордонаро и церковь Сан-Джузеппе-деи-Театини. На соседней площади Беллини можно полюбоваться церковью с тремя красными куполами Сан-Катальдо и церковью Санта-Мария-дель-Аммиральо с драгоценными византийскими мозаиками XII века, где совершается византийская литургия. Наша прогулка продолжается по улице Виа Македа в сторону театра Массимо, где на пути встретится множество бистро и уличных баров. Безусловно, сюда стоит вернуться во второй половине дня, чтобы насладиться аперитивом. Театр Массимо удивит своим гармоничным величием, приглашая послушать классическую оперу ....

Но Палермо - это гораздо больше: на улицах неподалеку от Театро Массимо по вечерам в пабах собирается молодежь. Набережная от исторического порта Ла-Кала до порта Сант-Эразмо - место для прогулок и занятий спортом на открытом воздухе. Исторические рынки Балларо, Капо и Вуччирия удивят изобилием и богатством еды. Церкви и часовни в стиле барокко с игривыми путти, украшенные Джакомо Серпотта. Большой интерес представляют коллекции Археологического музея, Галереи Палаццо-Абателлис, Палаццо-Музео-Мирто, Китайского дворца и Этнографического музея Джузеппе Питре. Еще одна важная достопримечательность - Катакомбы капуцинов, где выставлено пять тысяч мумий, среди которых маленькая Розалия Ломбардо.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Среди многочисленных народных и религиозных праздников, без которых невозможно представить жизнь города, следует прежде всего вспомнить грандиозный "У-Фистину", который проходит в самом сердце исторического центра. Его отмечают с 10 по 15 июля в память о событии, произошедшем 9 июня 1625 г.: чудесной процессии с мощами святой Розалии, спасшей в тот год Палермо от чумы. В первые четыре дня в церквях идут торжественные службы, а в городе устраивают выставки, анимацию и театральные представления светского характера, напоминающие о жизни святой. Кульминация народных торжеств приходится на ночь 14 числа, когда процессия со статуей святой проходит по улицам старого города, а по ее завершении устраивают салют. Эмоционально глубоко прочувствованной является служба следующего дня, когда из собора выносят серебряную раку с мощами святой и проносят с процессией по улицам исторического центра. Множество жителей Палермо участвуют в этом событии, громко провозглашая: "Да здравствует Палермо и Святая Розалия!", и радостно празднуют, угощаясь "баббалучи" (улитками под соусом).

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

Палермо - город со средиземноморским климатом: зима мягкая и, как правило, влажная, во время которой температура не опускается ниже нуля; лето жаркое и сухое с дневной температурой до +30° C. Переходные сезоны очень приятные с прекрасными солнечными днями и ясным небом. Благодаря своему географическому положению и умеренным температурам Палермо - идеальный город для путешествий круглый год.

C.I.T. - туристические информационные центры муниципалитета Палермо

https://turismo.comune.palermo.it

Tel: +39 0917406350

turismo@cert.comune.palermo.it - promozioneturismo@comune.palermo.it

C.I.T. Teatro Massimo Piazza Verdi, 13

C.I.T. Porto Banchina Crispi

C.I.T. Bellini Via Maqueda, 189

C.I.T. Galletti Vicolo Palagonia All'Alloro, 10-12

C.I.T. Cavour Via Cavour

C.I.T. Visitor Center UNESCO - Palazzo Guli' Via Vittorio Emanuele, 353

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