Еще 3 российские авиакомпании допущены к полетам в Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) выдало трем российским авиакомпаниям допуски на перелеты из Санкт-Петербурга в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на федеральное агентство.

По его данным, авиакомпании "Аэрофлот", S7 Airlines и PEGAS Fly получили допуски для совершения регулярных рейсов, помимо Азербайджана, еще в ряд стран, большинство из которых были закрыты из-за пандемии.

"Допуски выданы для перелетов в Азербайджан, Беларусь, Иорданию, Китай, Северную Македонию, Молдову, Марокко, Сербию, Словению, Таиланд, Хорватию, Черногорию и другие страны", - говорится в сообщении Росавиации.

Агентство отмечает, что авиакомпании смогут воспользоваться этим правом для возобновления полетов в данном направлении.

Напомним, что ранее допуски на перелеты в Азербайджан получили такие российские авиакомпании, как "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Ред Вингс", "Икар", "Ижавиа" и "ИрАэро".