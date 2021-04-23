Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса

Израиль и Бахрейн договорились о взаимном признании паспортов вакцинации, а также сертификатов о прививках от коронавируса.

Об этом сообщил в четверг в Twitter министр иностранных дел еврейского государства Габи Ашкенази, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу поблагодарить моего друга министра иностранных дел Бахрейна Абдель Латифа бен Рашеда аз-Заяни за его инициативу, которая привела к достижению исторического соглашения между Израилем и Бахрейном о взаимном признании "зеленых паспортов" и сертификатов вакцинации от коронавируса", - написал Ашкенази. "Это приведет к росту туристического потока и развитию экономик обеих стран, а также будет способствовать общей борьбе с коронавирусом", - добавил министр.