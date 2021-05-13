Грузия планирует открыть сухопутные границы

Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы через несколько недель. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

"Безопасное открытие сухопутных границ - один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", - приводит слова Турнава "Спутник-Грузия".

Напомним, Грузия закрыла сухопутные и морские границы с марта прошлого года из-за коронавируса. Воздушным путем в страну можно попасть с 1 февраля текущего года.