Греческий остров вновь принимает туристов

С 14 мая туристы активно прибывают в международные аэропорты Греции. В первые два дня страна приняла примерно 24 тысячи человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, вот что рассказывают британцы, прилетевшие в отпуск на Миконос:

"Мы чувствовали себя в безопасности и я думаю, это так замечательно, что Греция принимает у себя людей, в то время как другие страны этого не делают. Я еще ни разу не был в Греции, никогда не был на Миконосе, появилась хорошая возможность".

"Все прошло очень хорошо. Все организовано ради безопасности каждого, думаю, что этот сезон будет успешным для всех".

Бары и рестораны могут обслуживать посетителей до полуночи, но до конца мая распространяется запрет на живую музыку. Комендантский час действует в 00:30 до 05:00.

"Мы надеемся на большую волну туристов. Мы приняли все необходимые меры, до конца мая пройдем вакцинацию и потому уже поймем, насколько успешным будет этот сезон", - говорит владелец ресторана Никос Лойзос.

"Местные жители и предприниматели готовятся к приему туристов со всего мира. В это же время в медицинском центре на острове продолжается массовая кампания вакцинации населения", - передает корреспондент Euronews Яннис Карагиоргас.

В 11-миллионной Греции уже сделано боле 4,3 млн прививок, более 1,5 млн местных жителей завершили вакцинацию.

"В массовой вакцинации начинается новый этап, у нас организованы две очереди для одноразовой вакцины Johnson & Johnson. В медицинском центре прививку могут получить 240 человек в день, иногда 250, в месяц мы можем вакцинировать 6500 человек", - говорит директор медицинского центра Дина Сампсуни.

В стране еще действуют ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"Все эти меры мешают расслабиться нашим гостям, речь идет о защитных масках, расстоянии между столиками, между лежаками на пляже и даже о таких строгих мерах как запрет на живую музыку. нН эти меры благоразумные и я уверен, что постепенно их будут снимать, и музыка вернется в бары", - говорит мэр Миконоса Константинос Кукас.

Путешественники должны предоставить справку о вакцинации, антителах после перенесенной инфекции либо отрицательном результате теста на коронавирус.