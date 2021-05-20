https://news.day.az/tourism/1344313.html Из Пакистана в Азербайджан может открыться прямой авиарейс
Из Пакистана в Азербайджан может открыться прямой авиарейс
Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе провел встречу с директором Государственного Агентства гражданской авиации Арифом Мамедовым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом посол написал в Twitter.
Посол отметил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с прямыми рейсами между Пакистаном и Азербайджаном.
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