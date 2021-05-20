Из Пакистана в Азербайджан может открыться прямой авиарейс

Посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе провел встречу с директором Государственного Агентства гражданской авиации Арифом Мамедовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом посол написал в Twitter.

Посол отметил, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с прямыми рейсами между Пакистаном и Азербайджаном.