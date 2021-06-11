ЕС отменил ограничения на внутренние поездки для вакцинированных граждан

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила решение Комитета постоянных представителей Евросоюза (ЕС) об отмене карантинных мер на поездки внутри ЕС для граждан сообщества, которые прошли полную вакцинацию, сообщил представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге в пятницу, 11 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, путешественник должен пройти полную вакцинацию минимум за 14 дней до поездки. Теперь Еврокомиссия ждет быстрого подтверждения данного решения в Совете ЕС, которое должно пройти на следующей неделе, после чего оно вступит в силу.

Ранее, 10 июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны Евросоюза полностью вакцинировали от COVID-19 порядка 100 млн своих граждан.

9 июня Европарламент утвердил введение коронавирусных сертификатов на территории Евросоюза с 1 июля. Депутаты поддержали все решения абсолютным большинством голосов.

Сертификат содержит в себе информацию о прививке от COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте или же о факте перенесенного заболевания и наличии иммунитета. Разрешение посещать страны ЕС получат граждане, которые вакцинировались препаратами AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, а также китайским Sinopharm. Российские препараты "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" пока не входят в этот перечень.

8 июня сообщалось, что более 1 млн жителей ЕС уже получили цифровые COVID-сертификаты с момента их выдачи с 1 июня в ряде стран объединения в тестовом режиме.