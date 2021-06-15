https://news.day.az/tourism/1352703.html Еще одна российская авиакомпания начинает полеты по авиарейсу Самара-Баку
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты по авиарейсу Самара-Баку
С сегодняшнего дня российская авиакомпания S7 Airlines начнет полеты по авиарейсу Самара-Баку-Самара.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый рейс из Баку в Самару авиакомпания выполнит сегодня в 23:45.
Помимо S7, российские авиакомпании "ИрАэро" (по вторникам), "Nordwind" (по вторникам) и "Уральские авиалинии" (по субботам) также выполняют рейсы по данному маршруту раз в неделю.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре