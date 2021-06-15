Еще одна российская авиакомпания начинает полеты по авиарейсу Самара-Баку

С сегодняшнего дня российская авиакомпания S7 Airlines начнет полеты по авиарейсу Самара-Баку-Самара.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, первый рейс из Баку в Самару авиакомпания выполнит сегодня в 23:45.

Помимо S7, российские авиакомпании "ИрАэро" (по вторникам), "Nordwind" (по вторникам) и "Уральские авиалинии" (по субботам) также выполняют рейсы по данному маршруту раз в неделю.