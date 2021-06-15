https://news.day.az/tourism/1352763.html Худаферинские мосты способствуют развитию связей между Азербайджаном и Ираном в сфере туризма
Худаферинские мосты способствуют развитию связей между Азербайджаном и Ираном в сфере туризма
Худаферинские мосты занимают особое место в отношениях Азербайджана и Ирана, в том числе с исторической точки зрения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Али Аскер Мунесан.
По его словам, этим мосты способствуют развитию связей между двумя странами в сфере туризма.
Министр также анонсировал работы по укреплению инфраструктуры Худаферинских мостов.
По словам главы ведомства, для восстановления и регистрации на международном уровне Худаферинских мостов в качестве исторического памятника будут проведены обсуждения с азербайджанской стороной.
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