https://news.day.az/tourism/1355431.html Еще один российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан--> -->
Еще один российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан
Российская авиакомпания S7 Airlines отменила первый рейс из Воронежа в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на авиаперевозчика.
Авиакомпания должна была выполнить первый рейс из Воронежа в азербайджанскую столицу четвертого июля.
Напомним, что российский авиаперевозчик "Азимут" отменил рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону, намеченный на 23 июня.
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