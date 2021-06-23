Еще один российский лоукостер отменил рейс в Азербайджан

Российская авиакомпания S7 Airlines отменила первый рейс из Воронежа в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на авиаперевозчика.

Авиакомпания должна была выполнить первый рейс из Воронежа в азербайджанскую столицу четвертого июля.

Напомним, что российский авиаперевозчик "Азимут" отменил рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону, намеченный на 23 июня.