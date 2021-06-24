https://news.day.az/tourism/1355817.html Россия и Египет обсуждают возможность возобновления авиарейсов--> -->
Россия и Египет обсуждают возможность возобновления авиарейсов
Россия и Египет обсуждают возможность скорого возобновления чартерных рейсов между странами. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, в настоящее время ведется подготовка указа президента о снятии ограничений на полеты.
Глава ведомства отметил, что сейчас переговоры находятся в стадии согласования технических вопросов. Также он выразил надежду, что в Минтрансе в ближайшее время доработают соответствующий документ с египетскими коллегами.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре