Комитет ВОЗ рекомендовал не требовать подтверждения вакцинации для международных поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации считает, что наличие справки о вакцинации от коронавируса не должно быть условием, без выполнения которого международные поездки не разрешены. Рекомендацию на этот счет он опубликовал в четверг в Женеве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эксперты подчеркнули, что страны - члены ВОЗ "не должны требовать доказательство вакцинации от COVID-19 для международных поездок в качестве единственного пути или условия, позволяющего международное путешествие". Свою позицию комитет обосновал тем, что на настоящий момент доступ к вакцинам от коронавируса в мире ограничен и отсутствует их равное распределение.

Государствам - членам ВОЗ эксперты посоветовали рассмотреть возможность "облегчения международных поездок" путем отмены, когда это представляется приемлемым, таких мер, как тестирование на коронавирус и требование проходить карантин. Правда, при рассмотрении этого вопроса странам рекомендовано проявлять "подход, основанный на оценке риска".

Государствам предложено также "признать все вакцины от COVID-19", которые включены в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения в борьбе с пандемией. На настоящий момент в этот перечень внесены семь препаратов: это вакцины китайских компаний Sinopharm и Sinovac, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

Комитет ВОЗ по ЧС, состоящий из 18 экспертов и 12 советников, собирается, как правило, раз в три месяца. На своем нынешнем заседании он рекомендовал продлить режим чрезвычайного положения в международном здравоохранении в связи с COVID-19. Этот режим действует с 30 января 2020 года. Предыдущее, седьмое, заседание комитета состоялось в апреле нынешнего года.