Граждане Азербайджана смогут вновь посещать Норвегию

Граждане Азербайджана смогут вновь посещать Норвегию по упрощённому пути, после переоценки эпидемиологической ситуации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее решение правительства Норвегии вступает в силу уже с 19 июля текущего года.

Норвежский институт общественного здравоохранения впервые представил оценку стран и регионов из списка не входящих в ЕС, и уровень инфицирования, в которых требует упрощения ограничений на въезд при поездках в и из Норвегии. Среди прочего граждане стран, вошедших в этот список, будут освобождены от обязательного помещения в карантинную гостиницу по прибытию, что означает значительное послабление правил. Такие страны в списке норвежского института общественного здравоохранения теперь будут называться "фиолетовыми странами". Помимо Азербайджана, в перечень "фиолетовых стран" попала Албания, Босния и Герцеговина, Канада, Косово, Молдова, Монтенегро и Катар.

Впрочем, несмотря на послабления, Министерство иностранных дел Норвегии по-прежнему рекомендует гражданам воздерживаться от всех поездок, которые не являются строго необходимыми в страны за пределами Европейской экономической зоны, Шенгенского союза и Соединенное Королевство.