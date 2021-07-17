Граждане Азербайджана смогут вновь посещать Норвегию по упрощённому пути, после переоценки эпидемиологической ситуации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее решение правительства Норвегии вступает в силу уже с 19 июля текущего года.

Норвежский институт общественного здравоохранения впервые представил оценку стран и регионов из списка не входящих в ЕС, и уровень инфицирования, в которых требует упрощения ограничений на въезд при поездках в и из Норвегии. Среди прочего граждане стран, вошедших в этот список, будут освобождены от обязательного помещения в карантинную гостиницу по прибытию, что означает значительное послабление правил. Такие страны в списке норвежского института общественного здравоохранения теперь будут называться "фиолетовыми странами". Помимо Азербайджана, в перечень "фиолетовых стран" попала Албания, Босния и Герцеговина, Канада, Косово, Молдова, Монтенегро и Катар.

Впрочем, несмотря на послабления, Министерство иностранных дел Норвегии по-прежнему рекомендует гражданам воздерживаться от всех поездок, которые не являются строго необходимыми в страны за пределами Европейской экономической зоны, Шенгенского союза и Соединенное Королевство.