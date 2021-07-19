На туристическом острове в Греции ввели ограничения

Власти Греции до 26 июля ввели на туристическом острове Миконос комендантский час: передвижение запрещено с 01:00 до 06:00. Наложены круглосуточные ограничения на музыку и живые концерты в предприятиях общественного питания, развлекательных учреждения и ночных клубах, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным местных СМИ, всего за одну неделю число активных случаев заболевания Covid-19 на острове увеличилось в четыре раза.

"Я уверена, что меры надо было принимать раньше, мне даже интересно, почему позволили ситуации развиваться по такому сценарию", - говорит девушка.

В красную зону греческие власти включили также острова Санторини, Парос и Иос.

"Все это создаст эффект домино, что приведет к отмене бронирований и прочим неприятностям", - говорит предприниматель.