ВОЗ призвала закрыть всякий туризм

Несмотря на все попытки европейского туризма восстановиться, официальные организации продолжают пугать туристов коронавирусными последствиями и призывают отказаться от путешествий и перемещений. На этот раз главный апологет всячиских санитарных запретов - Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) в лице своего Европейского бюро совместно с Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвали полностью отказаться этим летом от туризма из-за дельта-штамма, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.az.

Согласно их заявлениям, дельта-вариант коронавируса SARS-COV-2 "бродит по Европе" и вытесняет привычные штаммы. Потенциальных туристов призвали активизировать усилия по предотвращению передачи инфекции.

"В период с 28 июня по 11 июля 2021 года вариант "дельта" был доминирующим в большинстве - 19 из 28 стран, которые сообщили достаточно полную информацию о генетическом секвенировании. Средняя доля штамма "дельта" составила 68,3%, превысив показатель для ранее доминировавшего "альфа"- варианта 22,3%", - заявляет ВОЗ. Эксперты ВОЗ и ECDC заявили, что "дельту" обнаружили почти во всех европейских странах и она продолжает распространяться, вытесняя циркуляцию других вариантов.

"Мы далеки от того, чтобы взять под контроль ситуацию с точки зрения прекращения пандемии. Более того, во многих странах нашего региона мы наблюдаем значительный рост случаев, связанных с распространением "дельты", - заявил Ханс Клюге, Региональный директор Европейского бюро ВОЗ. Он добавил, что "дельта" значительно заразней, столкнувшимся с данным штаммом невакцинированным почти невозможно не заболеть.

В свою очередь, доктор Андреа Аммон, директор ECDC, и призвала население и потенциальных туристов продолжать бороться "сидением дома", то есть "опираться на здравый смысл для предотвращения распространения вируса".

"ВОЗ рекомендует странам расширить доступ к бесплатному тестированию, расширить применение карантина для контактных лиц и их изоляцию в случае подтвержденного заражения, усилить отслеживание контактов, чтобы разорвать цепочки передачи и обеспечить вакцинацию лиц, наиболее подверженных риску среди нашего населения" - поддержал ее г-н Клюге. Он прямым текстом также призвал ограничить поездки и дальние путешествия этим летом, чтобы снизить риски распространения инфекции - и, в частности, дельта-штамма.