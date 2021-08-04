В Испании заявили, что ждут туристов, привитых одобренными EMA и ВОЗ вакцинами

Испания по-прежнему открыта только для тех иностранных туристов, которые были привиты вакцинами от нового коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает ТАСС.

"Позиция Испании до сих пор заключается в том, чтобы признавать вакцинацию [препаратами, одобренными] европейским агентством, а также вакцинацию одобренными Всемирной организацией здравоохранения [препаратами], - отметил министр. - И в этой политике не будет никаких изменений".

С 7 июня Испанию могут посещать только те туристы, которые были вакцинированы препаратами, одобренными EMA или ВОЗ.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4,5 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась прививочная кампания. На сегодняшний день более 57% испанцев были полностью привиты от коронавирусной инфекции.