Все популярные курорты Греции названы опасными для туризма

Фактически все популярные курортные острова Греции внесены в список направлений с высоким риском распространения коронавируса - такое решение принял главный санитарный орган Германии - Институт здравоохранения Роберта Коха. У Российского Роспотребнадзора и Оперштаба пока по этому вопросу другое мнение. При этом у немецкого ведомства есть и хорошие новости для туристического сектора, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Так, немецкий орган здравоохранения объявил греческий остров Крит и такие знаменитные курортные острова, как Родос, Кос, Карпатос, Парос и Миконос, расположенные в Южном Эгейском море, зоной повышенного риска. Это означает, что невакцинированные немцы и дети в возрасте до 12 лет, отважившиеся отправиться в путешествие по этим направлениям, по возвращении домой будут помещены на 10-дневный карантин. Уточняется, что туристы смогут выйти из изоляции раньше срока, если на 5-ый день результат их теста на коронавирус будет отрицательным. При этом карантин может стать серьезной проблемой для детей, которым осенью необходимо вернуться в школу.

Германия не ограничилась только греческими островами, формируя свой "красный список". Санитарные власти страны также объявили опасными для туризма Карибский остров Доминика, Ирландию, Бразилию и балканские государства - Косово и Северную Македонию.

С другой стороны, Канарские острова, одно из самых популярных мест отпуска для немецких туристов, исключены из зоны повышенного риска по коронавирусу. Кроме того, положительное решение принято относительно таких автономных испанских регионов, как Астурия, Кастилия-Ла-Манча, Каталония и Валенсия, а также самого большого из микрогосударств Европы - Андорры.