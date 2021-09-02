Гоа готовится к высокому туристическому сезону: для туристов изменились правила

Полностью вакцинированным туристам разрешили въезжать на индийский курорт Гоа без ПЦР-теста. Такое решение принял Высокий суд Бомбея. Причем ранее правительство Гоа подавало заявление в Высокий суд, чтобы добиться такого решения от федеральных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Что интересно - поправки в правила приняты именно относительно туристов. Так как еще в середине июля Высокий суд разрешил полностью вакцинированным людям въезжать в штат без отрицательного сертификата, но едущие с туристическими целями были исключением. От них требовался еще и отрицательный сертификат ПЦР, даже если они были полностью вакцинированы. При этом добавим, что въездных туристов в штат по-прежнему не допускают, т.е. речь идёт только о внутренних туристах.

Как прокомментировал Times Of India адвокат Нихил Пай, который представлял Ассоциацию адвокатов Южного Гоа: "Высокий суд удовлетворил заявление правительства штата, согласно которому полностью вакцинированные люди, получившие вторую дозу в течение 14 дней, могут въезжать в Гоа без отрицательного результата ОТ-ПЦР или экспресс-теста на антиген". Однако "спасительные" иностранные туристы на курорт по-прежнему не допущены. Кроме того, действуют и другие меры, такие как комендантский час.